Mais de um mês após a conquista de ouro e prata no Grand Slam de Jiu-Jítsu em Londres, o Mestre Liu mais uma vez faz bonito nas competições internacionais. Desta vez, o cenário são os Emirados Árabes. O atleta Lucas Fellipe também representa os norte-mineiros na competição.

O ano já começou bem para Eliechiton Leopoldo – o Mestre Liu –, que coleciona conquistas preciosas já na primeira passagem pela “Terra da Rainha”.

No parajiu-jítsu de Abu Dhabi World Professional Champioship 2019, fez duas lutas no sábado e mais uma vez foi campeão. Ganhou premiação de U$ 1 mil e pontos no ranking.

O lutador, de 41 anos, demonstra felicidade e conta que o bom desempenho na temporada é gradativo. “Isso vem de um ciclo de competições em 2018/19 onde eu lutei buscando os principais eventos para pontuar e chegar aqui hoje. Na final dos eventos, fui agraciado com as passagens para competir”, diz.

Liu chegou a Abu Dhabi no dia 16 e só retorna ao Brasil dia 27. Para ele, é a realização de mais um sonho na carreira. “Aqui, para mim, em Abu Dhabi, está sendo muito especial porque é um país de cultura diferente. Temos sempre muito que aprender com tudo isso. É uma cereja no bolo porque eu busquei isso. Fiz 12 competições no Brasil todo, fui para Londres e hoje já me sagrei campeão no parajiu-jítsu. Era meu objetivo. Agora, vou lutar no convencional. Se a vitória vir, ou alguma medalha, vai ser em dobro, com gostinho de campeão”, explicou.

Após a conquista, Liu aproveitou o tempo para descansar e focar no próximo desafio. Nesta terça-feira (23) ele disputa, a partir do meio-dia, o World Master – também em Abu Dhabi –, onde precisa ganhar três lutas e conseguir mais um feito.



JUVENTUDE

Quem participa pela primeira vez da competição é Lucas Fellipe, de 22 anos. Ele disputa na categoria até 77 kg adulto faixa marrom.

Para participar do torneio internacional, Lucas Fellipe fez de tudo para arrecadar fundos para pagar a viagem. Contou com a ajuda de familiares, amigos e de empresas. Foram realizadas várias ações. Dentre elas, feijoada e bingos beneficentes. Ele desembarcou no domingo nos Emirados Árabes e nesta segunda-feira (22) em Abu Dhabi.

De acordo com Lucas, as lutas para a faixa dele estão previstas para quarta e quinta-feiras. O primeiro passo é ter foco. “A ansiedade está de boa e tranquila. É mais lá dentro, quando eu começo a controlar minha mente e luto. Na hora do vamos ver, dá uma ansiedade sim, mas antes estou acostumado”, resumiu.

