A confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou, nesta semana, os atletas que representarão o Brasil nos duelos do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos 2020, em Tóquio, no Japão. Ana Patrícia Ramos, de Espinosa, no Norte de Minas, é uma das mulheres que vão integrar a delegação.

Do lado masculino, estão Evandro – com participação na Olímpiada do Rio – e Bruno Schmidt, que foi Ouro ao lado de Alison. Com três participações em jogos olímpicos, tendo conquistado a Prata em Londres (2012) e Ouro no Rio (2016), Alison jogará na companhia de Álvaro Filho, estreante na competição.

Representando o plantel feminino está Ágatha, que também competiu no Rio e estará ao lado de Duda, quedisputará pela primeira vez as Olímpiadas, bem como a dupla Ana Patrícia e Rebecca.

A definição das duplas foi anunciada depois da publicação do calendário para a temporada 2019/20, referente ao Circuito Mundial. A divulgação foi feita Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

A norte-mineira Ana Patrícia nasceu em Espinosa e é uma das representantes brasileiras. Com 1,94 metro de atura e 84 quilos, tem conquistado números importantes nas últimas temporadas. Aos 22 anos, é bicampeã do Mundial Sub-21.

Entre seus prêmios individuais, estão o de melhor ataque e melhor bloqueio nas temporadas 17/18 e 18/19, além de ser considerada a atleta que mais evoluiu no circuito nacional em 16/17 e 17/18.

Desde o início do ano, já havia disputas para pleitear a classificação para as Olimpíadas. Elas seguem até fevereiro de 2020. Conforme o calendário, só há mais uma etapa do circuito, que ocorrerá no México, em Chetumal.

Será a última antes do fechamento das vagas para Tóquio. No entanto, não há mais chance de classificação para outras duplas, sendo assim, as quatro anunciadas pela CBV representarão o país.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio serão realizados de 24 de julho a 9 de agosto de 2020.