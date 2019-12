O América Vôlei não conseguiu conquistar a segunda vitória consecutiva na Superliga. Os mineiros foram superados fora de casa, em São Paulo, jogando contra o Pacaembu/Ribeirão Preto. O duelo foi marcado por fortes emoções e acabou após o 28° ponto, no tie-break – parciais de 25 a 23, 17 a 25, 23 a 25, 29 a 27 e 26 a 28.

A partida, que foi vencida de virada pelos paulistas, chegou a quase três horas de muito equilíbrio durante todos os sets. No entanto, os erros de saque dos visitantes coroaram o resultado positivo do adversário. A derrota fez os americanos caírem para a 11º posição com quatro pontos ganhos, ao lado do Maringá e do Pacaembu. Em cinco rodadas, apenas uma vitória.

Agora, o Coelho retorna a Montes Claros, onde receberá neste sábado (7) o Apan Vôlei Blumenau, no Ginásio Poliesportivo Tancredo Neves, às 20h. O Canal Brasil fará a transmissão.