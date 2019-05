Quanto vale uma vitória? A resposta vai muito além dos três pontos. Num sentido mais amplo, pegando como base o atual momento vivido por Cruzeiro e Atlético, um triunfo serve para, no mínimo, diminuir a pressão sobre Mano Menezes e Rodrigo Santana.

Neste fim de semana, pela sexta rodada do Brasileirão, os dois comandantes estarão novamente à beira do campo, no olho do furacão. Enquanto o Galo, de Santana, medirá forças com o Grêmio, na Arena Grêmio, no sábado, às 19h, a Raposa, de Menezes, receberá a Chapecoense, no domingo, às 19h, no Independência.

A campanha ruim e as atuações abaixo do esperado do time celeste na Série A – há quem diga que o Cruzeiro se tornou uma equipe previsível – colocaram Mano ‘na parede’, embora o vice-presidente de futebol Itair Machado tenha garantido que o treinador não está ameaçado de perder o cargo.

Com apenas seis pontos conquistados, em 15 disputados, Mano está ciente de que um triunfo em cima da Chape daria fim a um jejum: os azuis não vencem há quatro partidas na temporada 2019.



ATLÉTICO

Do outro lado da lagoa, Rodrigo Santana segue vivendo o ‘dilema do treinador interino’. Quando o Galo vence, parte da torcida clama pela efetivação de Santana no comando alvinegro. Quando perde, ressurge das cinzas a ideia de contratar um técnico, mesmo após várias negativas no mercado da bola.