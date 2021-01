O Moc América Vôlei abre a terceira rodada do returno da Superliga 2020/21 neste sábado (16), às 16h, no ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros. A equipe norte-mineira enfrenta o Azulim/Gabarito/Uberlândia. Ambas estão na zona de classificação para os playoffs.

Com 14 pontos ganhos e na sétima posição na tabela, o Coelho se encontra em bom momento na competição, demonstrando evolução e tentando emplacar a segunda vitória consecutiva, o que diminuiria a vantagem do oponente deste fim de semana, que é de quatro pontos. O time do Triângulo Mineiro ocupa a quinta colocação, com 18 pontos ganhos, e também vem de vitória contra o Apan/Eleva/Blumenau.

No primeiro turno, o Moc América foi superado pelo Uberlândia por 3 sets a 1, no Sabiazinho. Porém, de lá pra cá, houve mudanças e o alviverde cresceu de produção.

Entretanto, para este confronto, o ponteiro Rodrigo Leandro espera sair com o resultado positivo. “O time está bem fechado e feliz com esta última vitória. Acho que fizemos três pontos, contando com o jogo do Sesi e de Campinas, muito importantes pra gente subir na tabela. Agora, vamos pegar um adversário direto, o Uberlândia, que joga muito no sistema de contra-ataque e tem jogadores bons, espertos e experientes. Com toda a certeza, quero sair com a vitória”, disse.



CONCENTRAÇÃO

No final da partida contra o Sesi-SP, o central/oposto Jonadabe também comentou sobre o embate deste sábado e contou que o grupo precisar entrar mais ligado para conquistar o triunfo. “Sempre queremos ganhar. O próximo jogo é muito importante para que possamos somar os pontos e subir na tabela. Se a gente entrar concentrado, como foi nos dois últimos sets, temos chance de sair com a vitória”, explicou.

O Moc Vôlei emplacou 3 sets a 2 na segunda rodada contra o Sesi-SP, disputando a rodada em casa. O clássico mineiro deste sábado será transmitido pelo Canal Vôlei Brasil, com os portões fechados ao público devido à pandemia.