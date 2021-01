O Moc América Vôlei fez bonito em casa e conquistou sua segunda vitória consecutiva pela Superliga 2020/21. A partida aconteceu no último sábado (16), com vitória por 3 sets a 0 contra o Azulim/Gabarito/Uberlândia.

As parciais foram de 25/23, 29/27 e 29/27. Agora, o time norte-mineiro ocupa o sexto lugar na competição, com 17 pontos ganhos.

Ygor Duarte, o Ceará, faturou o Troféu Viva Vôlei e dedicou o triunfo aos companheiros de equipe.

“Felicidade desse símbolo aqui, mas o grupo está de parabéns. Sabíamos que a partida seria muito difícil, pois é um time tecnicamente muito bom. Sabíamos que seria no detalhe e as parciais estão aí para falar isso. O grupo está todo de parabéns e fico feliz de, logo hoje, ser homenageado e sair com essa vitória de três a zero”, destacou.

Já o técnico Fabiano Magoo ressaltou o papel da coletividade, segundo ele responsável pela vitória deste fim de semana.

“O trabalho coletivo é muito importante. Um jogo extremamente difícil, com um time chato de jogar, no bom sentido da palavra. Mas, estava na hora. Vendemos caro algumas derrotas, e agora é a nossa vez de colher o fruto”, pontuou.

Na sequência, o Moc América Vôlei terá dois jogos fora de casa, contra o Pacaembu/Ribeirão e Guarulhos.



COPA DO BRASIL

Antes, joga contra o Sada Cruzeiro, na próxima quarta-feira (20), pela Copa do Brasil de Vôlei. A partida será realizada no Ginásio do Riacho, em Contagem, na Grande BH.

O jogo contra o Pacaembu/Ribeirão será no dia 27 de janeiro, às 19h30, no ginásio Cava do Bosque, em Ribeirão Preto (SP), pela quarta rodada do returno da Superliga.