Centenas de jovens atletas começam a se preparar para o Campeonato Mineiro de Jiu-Jítsu Kids, em novembro. Pela primeira vez a sede do torneio será em Montes Claros. As inscrições para a competição estão abertas e seguem até o dia 5.

Os interessados poderão participar em quatro categorias, da faixa branca a azul: no pré-mirim - de 3 a 6 anos; mirim - 6 a 7 anos ; infantil - 7 a 11 anos, além do infantojuvenil - 12 a 15 anos. A inscrição custa R$ 60. São esperados mais de 300 atletas, inclusive de outras regiões do Estado.

Os campeões serão premiados com medalhas. De acordo com a organização, durante o evento será feito sorteio de brindes – um X Box 360, quatro kimonos, três skates e uma bicicleta.

O Campeonato Mineiro será realizado pela primeira vez pela Federação Mineira, fundada em 2018 e que tem como diretor fundador o professor Júlio César Oliveira – faixa preta 4 Grau Jiu-Jítsu e árbitro da Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu Esportivo (CBJJE).

“Julião”, como é conhecido, conta que o fortalecimento do desporto se perpetua graças aos atletas jovens. O objetivo deste tipo de torneio é fomentar também a atividade física. “A base de tudo são as crianças. É uma competição importante por questão da inclusão no esporte e na saúde, e por ajudar o atleta a ter disciplina e educação”, comenta.

É na busca de melhorias para a modalidade que Júlio pretende auxiliar os lutadores, principalmente os que estão em fase inicial da carreira.

“A intenção da federação é fazer seleção mineira, para custear as despesas dos atletas. Alguns deles chegam em determinado patamar e não conseguem participar de mundial, campeonatos mineiros e estaduais por não terem condições (financeiras). Queremos montar a seleção para ajudar”, explica.

A prova será em 10 de novembro, às 9h, à rua Santa Helena, 129, bairro Roxo Verde. Inscrições pelos telefones (38) 9 9964 3740 ou (38) 9 9187 9819.

Estagiário sob supervisão do Editor*