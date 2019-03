O clássico entre Atlético e América, marcado para o próximo domingo, promete balançar as estruturas do Mineirão. O encontro entre líder e vice-líder do Estadual pode definir quem terminará a primeira fase da competição no topo da tabela de classificação.

Para desbancar o alvinegro na penúltima rodada, o Coelho precisa alcançar um feito que não consegue desde 2005, a última vez em que conseguiu derrotar o rival no Gigante da Pampulha. Naquela ocasião, com gol solitário do atacante Washington, o alviverde deu passo importante para se manter no Módulo I.

Com 22 pontos, um a mais que o América, o time comandado por Levir Culpi precisa de uma vitória simples para chegar aos 25 e garantir de vez a primeira colocação. Qualquer outro resultado deixa a disputa em aberto e mantém vivas as chances de um terceiro concorrente – o Cruzeiro.

A Raposa, que soma 19 pontos, entra em campo no mesmo dia contra o Tupi e precisa derrotar o Carijó para seguir na briga com os rivais da capital.

Para se ter ideia da força do Galo quando encara o Coelho no principal palco do futebol mineiro, só neste século, foram 16 confrontos entre as duas equipes. Nestes, o alvinegro conquistou oito vitórias, perdeu duas e em outras seis oportunidades saiu de campo com um empate.

Em 2016, os dois times se enfrentaram na final do Campeonato Mineiro. Vencedor no Independência, o América arrancou o 1 a 1 no Mineirão e deu a volta olímpica. No mesmo ano, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe do Lanna Drummond levou o troco e, no mesmo local, perdeu por 3 a 0, com gols de Fred, Carlos César e Lucas Pratto.

Em 2017, última vez que se enfrentaram no estádio da Pampulha, nova goleada alvinegra: 4 a 1.