Do sol escaldante de Montes Claros para os gelados tatames de Londres. É esta a próxima viagem de Eliechiton Leopoldo, o Mestre Liu, que disputa a partir do próximo sábado, 9, o Grand Slam de Jiu-Jítsu na terra da Rainha.

A competição é primordial para que os atletas adquiram maior pontuação. Nesta, são 200 pontos em jogo no ranking mundial. O Slam é realizado cinco vezes ao ano, em Londres, Abu Dhabi, Los Angeles, Tóquio e no Rio de Janeiro.

A fase de Liu é boa. Em 2017, foi campeão pela primeira vez em solo brasileiro, no Rio, e vice no ano seguinte. Agora, tenta a oportunidade de vencer fora do país.

Na bagagem, a responsabilidade de representar a própria equipe, a cidade de Montes Claros e também o Estado.

Com boa colocação no ranking da UAEJJ – Federação de Jiu-Jítsu dos Emirados Árabes Unidos –, o mestre ocupa o quarto lugar na somatória geral e o segundo na categoria em que compete, a Faixa Preta Master 3 – Super Pesado.



ANSIEDADE

Mesmo com a experiência e os treinos em dia, o desafio é controlar também a ansiedade. “Encaro com muita expectativa, uma vez que meus treinamentos foram intensos. É aquele mesmo frio na barriga de todas as competições. E também por estar indo conhecer outro país, novas culturas e histórias aumenta minha ansiedade”, revela.

Quem fica de fora desta vez é o também condecorado e já com o nome gravado na modalidade por meio dos feitos no esporte, Farley Milion. O para-atleta não poderá participar do evento devido aos estudos.

O lutador foi campeão mundial de parajiu-jítsu em 2018, em Abu Dhabi, em disputa na categoria classe C.

Mestre Liu embarcou ontem para São Paulo e de lá rumo a Londres. Ele só conhecerá os oponentes um dia antes, quando o chaveamento será divulgado. “Com esse evento devo pular umas posições, pois a maioria dos adversários não irá lutar”, reforça.



O TORNEIO

O Abu Dhabi Grand Slam de Londres será realizado nos dias 9 e 10 de março, na Copper Box Arena. O torneio faz parte do Ranking Mundial da UAEJJF e da Série Mundial de qualificação de profissional.

É o mecanismo matemático para distribuição de pontos para atletas do masculino e feminino, com base no calendário do ano.

