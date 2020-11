Sempre muito exigente no dia a dia de treinamentos e jogos do Atlético, o técnico Jorge Sampaoli vibrou com a vitória do Galo por 2 a 1 sobre o Corinthians, no último sábado (14), na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileiro.

Após um primeiro tempo ruim, em que sofreu com um erro de arbitragem e viu o Timão sair na frente do placar, o Alvinegro buscou forças na segunda etapa e conseguiu a virada.

Após o duelo na capital paulista, o comandante do Galo destacou a postura da equipe para alcançar o triunfo nos 45 minutos finais.

“Emocionalmente, o time no segundo tempo foi buscar (o resultado). Teve chances, empatou o jogo, seguiu buscando. O mais importante, mais além do desenvolvimento no jogo que não esteve como imaginamos, foi um time que buscou e outro que esperou, e nós merecemos a vitória”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.



MAIS EVOLUÇÃO

Com os três pontos fora de casa, o Atlético ultrapassou o Internacional, que foi derrotado na rodada, e reassumiu a liderança isolada do Brasileirão com 38 pontos.

Entretanto, apesar do bom resultado na Neo Química Arena e a ascensão na tabela, o treinador argentino afirmou que o time precisa evoluir para conseguir se manter na ponta da classificação até o final do campeonato.

“Acredito que no segundo tempo conseguimos mais ações de domínio, mas sem muita claridade. Foi uma partida que o time ganhou, mas temos que melhorar muito para seguir onde a gente está. Nós temos que ser uma equipe convencida de que, para que os sonhos sejam realidade, temos que focar. No início, o time estava um pouco confuso, depois se soltou, ganhou campo, com alguma falta de jogo, mas com muita valentia, focando na virada”, disse o treinador.

O Galo volta a campo nesta quarta-feira (18) para encarar o Athletico-PR, às 19h, no Mineirão, em duelo da 6ª rodada do Brasileirão, que havia sido adiada em razão da participação do Galo nas finais do Campeonato Mineiro.

