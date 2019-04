A primeira rodada da 5ª edição da Copa José Maria Melo foi do jeito que a torcida gosta: com rede balançando. Destaque para as meninas do Carlão, que na estreia do feminino golearam o adversário.

No sábado, dois jogos deram início à competição esportiva que movimenta Montes Claros neste período do ano. Antes, abertura com todas as equipes participantes no estádio com o nome alusivo à copa.

São cerca de 1.400 atletas e mais de 50 equipes no páreo. A forma de disputa é padrão. Começa com a fase de grupos, passa pelas quartas de final, semifinal e final.

Em duelo pelo feminino, as meninas do Carlos Albuquerque – Carlão – fizeram bonito ao golear o Cassimiro por 6 a 1. Vale lembrar que é a primeira vez que a categoria é inserida no evento. Ainda no sábado, em jogo apertado, mas de muita bola na rede, o Gol de Ouro bateu o Patis por 3 a 2 no sub-16, válido pela chave D.

Outros dois encontros foram realizados no domingo. Entraram em campo Ateneu e Nasa, na chave B do Sub-16. Melhor para o Broca que venceu os adversários por 3 a 2. Fecharam os embates a garotada da categoria sub-14, na chave C. O FC Unimontes derrotou por 2 a 1 o União Eldorado.



MAIS ESTREIA

Ontem, entraram em campo as equipes do masculino sub-12: Arena Norte C. Soldados x Funorte A e Juventus x Funorte B.

O Formigão tem o maior número de equipes no torneio, com cinco no total e mais de cem jogadores participaram da cerimônia de abertura.

Para assistir às partidas, o ingresso é um quilo de alimento não perecível.

