Investigações que chegam de todos os lados, da Polícia Civil, da CBF. Clube sob os olhares da Fifa, que também já acompanha os desdobramentos das apurações realizadas pelas autoridades por supostas movimentações irregulares de membros da diretoria.

Mergulhado em uma crise sem precedentes e histórica, o Cruzeiro busca alternativas para “voltar a respirar” tranquilamente. E para sair desse momento complicado, uma saída pode ser bem caseira. Mas, para isso, o clube dependerá bastante de Mano Menezes e seus comandados.

O técnico precisará usar toda sua experiência nesse momento de turbulência para retomar a blindagem aos jogadores e buscar o máximo de títulos possíveis na temporada.

É que com o “mar de dinheiro” das premiações milionárias oferecidas pelos organizadores, a Raposa poderia, quem sabe, aliviar um pouco suas contas que estão completamente no limite.

Tarefa que não é fácil, já que concomitantemente à crise nos bastidores administrativos, o treinador precisará tirar o time de um cenário de baixa-estima e futebol bem aquém da expectativa. Cenários completamente ligados e, por isso, o baixo rendimento da equipe no gramado.

Até aqui nesta temporada, a agremiação estrelada arrecadou metade dos valores angariados em 2018. E se conseguisse faturar as três competições que disputa – Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores –, poderia chegar a quase R$ 180 milhões, dinheiro que daria fôlego em um momento crítico.

A situação da Raposa é tão complicada que só no último ano a atual diretoria contraiu mais de R$ 90 milhões em empréstimos, se comprometendo com instituições bancárias para “sobreviver” a um cenário de aumento de dívidas que se acentua com gravidade desde o início desta década.

O valor total dos empréstimos, apontados no Balanço Patrimonial do Cruzeiro de 2018, nas “Notas explicativas”, é mais alto do que a premiação milionária conquistada pelo hexacampeonato da Copa do Brasil no mesmo ano.

Pelo título do mata-mata, o clube angariou cerca de R$ 60 milhões.