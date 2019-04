Os placares das duas goleadas que movem a maior rivalidade do futebol mineiro, curiosamente, integram a decisão do Módulo I de 2019 em curiosidades relativas a mais um confronto decisivo entre Atlético e Cruzeiro valendo a taça do Estadual.



Se na partida de ida, domingo passado, no Mineirão, que teve vitória cruzeirense por 2 a 1, o destaque era o 6 a 1 de treinadores, pelo fato de Mano Menezes ter em Rodrigo Santana o sexto comandante alvinegro diferente pela frente num clássico, nesta sua segunda passagem pela Toca da Raposa II, a volta, no Independência, terá como marca o 9 a 2.



E este placar tem relação com o número de voltas olímpicas que cada clube deu no estádio.



A chamada Era do Horto do futebol mineiro, entre 1950 e 1964, teve 15 edições do Campeonato Mineiro. O Atlético venceu nove (60%) e 12 deles tiveram o jogo do título no Gigante do Horto.



Por sete vezes o Galo deu a volta olímpica no Independência. Isso aconteceu em 1952, 1953, 1954, 1955, 1958, 1962 e 1963.



Os outros dois títulos que fazem o Atlético chegar a nove taças erguidas no Horto foram conquistados recentemente, após a reconstrução do estádio, em 2012 e 2017.



Na chamada Era do Horto, o Cruzeiro venceu três títulos mineiros, no tri de 1959, 1960 e 1961.



E duas dessas taças foram erguidas no Independência, em 1960 e 1961. Os dois torneios eram por pontos corridos e a Raposa chegou ao título sem a necessidade de final direta, como acontece agora em 2019.