O Haras Pacuí promove em 7 de março a 9ª Copa de Marcha da raça Mangalarga Marchador. A Copa é um evento oficial da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM) e conta com o apoio do Núcleo de Criadores do Norte de Minas.

O evento tem o objetivo promover o intercâmbio entre os criadores, além de avaliar e orientar os criatórios da região no quesito “marcha”.

A participação pode ser tanto de animais de marcha picada, onde se evidencia um maior tempo de deslocamento (elevação, avanço e apoio) dos bípedes laterais, quanto marcha batida, onde existe um maior tempo de deslocamento (elevação, avanço e apoio) dos bípedes diagonais.

O Norte de Minas possui 120 criadores de mangalarga marchador. Frequentemente, eles se organizam para realizar eventos que promovam a raça e para alavancar o comércio dos animais e coberturas – que pode ser a venda do sêmen (para a inseminação artificial) ou o aluguel do macho para o acasalamento de forma natural.

“Para essa edição esperamos bater o recorde de animais inscritos. Para receber e acomodar os animais que participarão do certame, uma grande estrutura com baias provisórias será montada nas dependências do Haras Pacuí”, pontua Jorge Antônio dos Santos, criador e presidente do Núcleo dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Norte de Minas.



COMO PARTICIPAR

As inscrições podem ser realizadas pelo telefone (38) 9 9146 0033 ou pelo e-mail nucleonortedeminas@gmail.com.

Para participar, os interessados deverão se inscrever até as 18h de 6 de março. O valor da taxa é de R$ 200; a taxa da ENA (Escola Nacional de Árbitros) custa R$ 5; e o kit (camisa e chapéu), R$ 50.

A organização orienta aos participantes a estarem atentos aos documentos obrigatórios: Atestado Negativo de Anemia Infecciosa Equina, Negativo de Mormo, Atestado de Influenza Equina, Atestado de Saúde Animal, Guia de Trânsito Animal (GTA) e xerox frente e verso do registro.