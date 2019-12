Contratado pelo Atlético em 2013, ainda na gestão de Alexandre Kalil, o atacante Luan está de partida para o futebol japonês. Oficializado na madrugada de ontem pelo V-Varen Nagasaki, equipe da Segunda Divisão nacional, o “Maluquinho” assinou contrato de quatro anos e encerrou um ciclo vitorioso, mas de altos e baixos com a camisa alvinegra.

Apesar do vínculo com o Atlético até 2022, Luan não encontrou obstáculos para deixar o clube pelo qual levantou sete canecos. O clube nipônico, por sua vez, desembolsou R$ 6 milhões para contar com o futebol do ex-camisa 27 dos mineiros. Contudo, deste montante total, o Galo ficará com apenas 30%. Aos 29 anos, Luan tentará sucesso na Terra do Sol Nascente.

