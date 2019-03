O lutador de Jiu-Jítsu Eliechiton Leopoldo, o mestre Liu, volta de Londres para casa, em Montes Claros, com duas medalhas na bagagem. Nos últimos sábado e domingo, ele disputou na Copper Box Arena, capital da Inglaterra, o Grand Slam de Jiu-Jítsu, onde conquistou ouro e prata. Foi a primeira competição do atleta fora do país. O sentimento do mestre é de emoção e dever cumprido.

A vitória traduz o bom rendimento e a atuação do atleta em competições da modalidade, fruto dos treinos longos e sólidos. Não só isso. Com as medalhas de ouro e prata, ele crava o nome no cenário nacional e internacional.

“Foi uma experiência maravilhosa. Conhecer outra cultura, outro país, temperatura, fuso horário. Isso tudo implica numa luta. Mas, pra mim, é uma satisfação imensa. É um sonho realizado. Fui campeão na categoria e vice nas duas categorias. Fiz quatro lutas e tudo foi muito novo, mas como a gente treina todo dia já sabemos o que vamos fazer”, conta Liu.

O atleta encarou brasileiros que moram em Abu Dhabi e Suécia, sem adversários estrangeiros. O motivo, de acordo com ele, é que bandeira verde e amarela é a que tem reinado nos tatames dos campeonatos internacionais. A meta foi alcançada, e a medalha de ouro rendeu-lhe os esperados 200 pontos.

Com a façanha, o mestre pulou dos 480 pontos para 680 e assegura a terceira colocação do ranking geral. Ocupa ainda o primeiro lugar no categoria em que luta. Os quatro primeiros ganharam passe-livre para as próximas competições. “O primeiro é o Moisés, o segundo Nakamura, a terceiro é a menina Tamires, e eu. Fomos todos contemplados com o free pass para disputar o mundial em Abu Dhabi (capital dos Emirados Árabes), em abril”, comemora.

O sonho de Liu disputar uma competição internacional teve início em 2009, quando começou a treinar e a acompanhar as lutas pela televisão e nas fitas de videocassete, com trechos dos campeonatos mundiais e europeus. O desejo saltou aos olhos do atleta, que não desistiu de sonhar. “Ficava aquela perspectiva: será que um dia vou conseguir lutar em um evento fora do país, com esta magnitude? E a gente foi treinando e acreditando. Colocando em meta todos os dias até hoje da realização do primeiro sonho”.

Após o bom desempenho na terra da rainha, mestre Liu tem mais desafios pela frente. A próxima parada é em Buenos Aires, na Argentina. No próximo domingo, 17, ele participa do Prime Prime Jiu-Jítsu Experience International Championship, competição aberta aos praticantes de Jiu-Jítsu sem filiação, com pre-miação em dinheiro e medalha para os três primeiros colocados. Depois, ele inicia os treinamentos intensivos para a disputa do Abu Dhabi em abril.

