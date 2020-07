Não valia três pontos; o resultado era o que menos importava e tampouco vai contar na história oficial dos dois clubes. Mas o jogo treino desta quarta-feira entre Atlético e América, na Cidade do Galo, se transformou em sucesso de público e atenção. Afinal, depois de 122 dias de pausa no futebol mineiro provocada pela pandemia de Covid-19, foi a primeira atividade envolvendo duas equipes da competição. Mais do que isso, especialmente pelo lado do mandante, foi a chance de ver em campo jogadores recém-chegados, que mexeram com a expectativa do torcedor no período de quarentena. Sem contar que gols houve, e em bom número. Ao final dos dois primeiros tempos de 30 minutos (em que os times considerados titulares atuaram), vitória de 3 a 2 para o alvinegro, com direito ao ótimo cartão de visitas de Marrony, que marcou dois deles.

“Fico feliz por ter feito dois gols e começando bem. Todo o time teve um comportamento muito bom, principalmente no segundo tempo. Quero continuar ajudando e, se Deus quiser, fazer muitos gols pelo Atlético”, comentou o atleta de 21 anos, vindo do Vasco. Hyoran, de pênalti, marcou o outro para o Galo, enquanto Rodolfo e Felipe Augusto fizeram os do Coelho.

A baixa pelo lado atleticano foi Diego Tardelli. Acionado a partir do terceiro tempo do duelo, o atacante acabou se lesionando no tornozelo após dividida no meio de campo com um adversário e, na hora do choque, assustou, inclusive, a comissão técnica do Coelho. No início da noite, o clube divulgou que exames constataram uma fratura-luxação do tornozelo com ruptura de ligamento. Tardelli será submetido a cirurgia e fica fora não apenas da reta final do Mineiro como do começo do Brasileiro.



TRANSMISSÃO

Transmitido pelas TVs oficiais dos clubes, o duelo alcançou números expressivos. Para se ter ideia, só na TV Galo, o pico de pessoas assistindo simultaneamente chegou à casa de 90 mil (140 mil ao todo).

Na TV Coelho, pouco mais de 15 mil (19 mil ao todo). Já em relação ao número de inscritos nos canais, os clubes também ganharam e muito. O alvinegro conquistou mais de 30 mil novos inscritos, passando da marca de 340 mil, ao todo. Do lado alviverde, que começou o dia com aproximadamente 5,5 mil inscritos, o aumento foi de quase 3 mil novas adesões.