Finalmente o torcedor montes-clarense terá a oportunidade de rever o América/Montes Claros Vôlei em uma partida válida pela Superliga Masculina, o mais importante torneio de vôlei do Brasil. O público poderá assistir à partida entre o América/Montes Claros e o Brasília Vôlei, às 19h, no Ginásio Poliesportivo Presidente Tancredo Neves.

A expectativa é a de que o ginásio receba um bom público para o jogo válido pela 1ª rodada da competição, que teve de ser adiado em virtude das fortes chuvas que atingiram a cidade em 22 de outubro e danificaram a cobertura do ginásio.

O município realizou os reparos necessários na estrutura do ginásio e o Decreto Municipal nº 4.325, de 19 de novembro, liberou a presença de torcedores, sem restrições, como limitação de público ou regras de distanciamento.

Os torcedores já podem adquirir o ingresso na unidade da Drogaria Minas-Brasil, localizada na rua Dr. Santos, 50, no Centro. O valor é R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia.

Atualmente, a equipe de Montes Claros ocupa a 10ª colocação, com 4 pontos e uma vitória em cinco jogos. Já o time de Brasília está na 9ª posição, com 6 pontos e dois triunfos em seis partidas.

Com o incentivo da volta da torcida, a expectativa é a de que o clube consiga os resultados necessários para ficar entre os oito primeiros colocados na tabela de classificação, o que permitirá que a equipe continue na competição, ingressando na fase final, os playoffs.

CAMPEONATO

A pandemia de coronavírus foi responsável pelo cancelamento da edição 2019/2020 da Superliga Masculina de Vôlei, após a fase classificatória. A temporada 2020/2021 aconteceu sem a presença de público.

Nesta nova edição, o Fiat/Gerdau/Minas é o único time ainda invicto, com sete vitórias em sete jogos.

Na noite do último sábado (27), a equipe do técnico Nery Tambeiro derrubou a invencibilidade do Sesi-SP, de virada, por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 20/25, 16/25 e 29/31.

Com a vitória fora de casa, o Paredão Azul chegou aos 21 pontos e se manteve na liderança da principal competição do calendário nacional.

O próximo compromisso da equipe é na sexta-feira (3), às 21h, contra o Sada Cruzeiro, em noite de rodada dupla da Superliga na Arena.

O clássico mineiro será transmitido ao vivo pelo SporTV 2. Antes, às 18h30, as meninas do Itambé/Minas vão receber o Brasília Vôlei.