O Instituto Social Cristão (Isac) está com inscrições abertas para a segunda edição da Meia Maratona de Revezamento do Bem, em Montes Claros. A competição é promovida em parceria com a Associação dos Atletas Corredores de Rua (Ascor), que visa arrecadar fundos para reforma do local onde funciona a atual sede.

A meia maratona acontecerá em 6 de outubro, das 7h às 12h. A largada será às 7h30. Os competidores participarão em trios masculino, feminino e mistos a partir dos 16 anos – limite de vagas é de 80 para as três pessoas. A inscrição é solidária e simbólica, com cinco sacos de cimento por trio. Todo o material arrecadado será destinado à reforma da sede do espaço.

De acordo com Maria Luci Araújo, uma das organizadoras, os meninos ainda precisam de um local adequado para a prática de esportes. “Já colocamos a laje, mas falta espaço. Estamos correndo atrás para rebocar os cômodos e algumas salas”.

Todo o trabalho na instituição é realizado com a ajuda de voluntários e o projeto mantido com doações dos apoiadores. O Isac é uma entidade filantrópica, que atende crianças e adolescentes a partir dos 6 anos, além das famílias. A garotada dispõe de várias atividades, dentre elas futebol, judô, ballet e orientação escolar.

São atendidas mais de 300 crianças e adolescentes da região sul de Montes Claros, com foco nos bairros Vila Campos, Vila Greicy, Vargem Grande, Conjunto Joaquim Costa, Ciro dos Anjos e Chiquinho Guimarães.

As inscrições devem ser feitas no Telecimento Alternativo (Matriz), Divas na Pista, Academias Bioativa e Word Fit e no site www.projetoisac.org.br. Mais informações pelos telefones (38) 98814-8653 ou (38) 99197-2869.

