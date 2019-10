Acontece em 27 de outubro o Desafio das Torres em Janaúba, no Norte de Minas. As inscrições para a prova estão abertas e podem ser feitas até uma hora antes do início do evento, que promete juntar os amantes de MTB.

Os interessados podem se inscrever nas categorias Elite, Peba, Sub-30 e 40, Over 40, Dupla e Mista. O valor cobrado – R$ 30 – é simbólico. A organização estima a participação de mais de 80 atletas no desafio.

Não haverá premiação em dinheiro. Os primeiros colocados receberão troféu.

Os atletas vão subir a torre da cidade, onde darão três voltas de aproximadamente 7 km – o percurso é o mesmo tanto para os iniciantes quanto para os experientes. Segundo a organização do evento, o grau de dificuldade será grande, com altitude de 400 metros em cada uma das voltas.

José Carlos Braga, que é professor de educação física e organiza a competição, diz que o intuito é unir os ciclistas em prol da atividade esportiva.

“A gente quer fomentar a prática do mountain bike e aumentar o nível de confraternização. É um desafio de superação, uma competição mais a nível de ciclismo amador para incentivar as competições pequenas. É algo mais simples e humilde para quem está começando”, explica.

Ainda de acordo com José, alguns praticantes da região, por falta de eventos de grande porte, migram para cidades maiores.

“Nós fazemos campanhas para estimular os campeonatos regionais. A dificuldade é que muitos atletas deixam de competir na cidade para ir a outra e acaba desprestigiando a atividade local”, lamenta.

Além dos gorutubanos, atletas de Montes Claros e Porteirinha costumam prestigiar programações da modalidade promovidas em Janaúba.

A largada acontecerá às 9h, no Campus da Unimontes – à avenida Reinaldo Viana, 2.630, no bairro Bico da Pedra –, com chegada também na universidade.

Mais informações pelo telefone 38 9 9131 4876.

Estagiário sob supervisão do editor*