Estão abertas as inscrições para o primeiro Desafio MTB do Trabalhador em Cônego Marinho. A prova tem estilo XCO – modalidade mais radical e que pode chegar a 6 e 20 quilômetros, com trechos que possuem muitos declives. O evento será realizado em uma pista de circuito fechado, com 7,2 km. Haverá premiação em dinheiro para os melhores posicionados.

O local exige muita resistência para passar pelas montanhas em um terreno diversificado, com ladeiras e trecho apropriado para transitar com as bicicletas. Os interessados podem se inscrever até 30 de abril.

As categorias em disputa são: Open masculino e feminino, sub-30, Master A, B e C, Júnior –valor de R$ 70. Para os Iniciantes, o preço cobrado é de R$ 50. Quem participar na categoria Cônego Masculino e Feminino está isento da taxa. O tempo estimado é de uma hora e meia, de acordo com cada uma delas. As voltas variam de duas a quatro.

A organizadora Neilane de Alkimim Pereira conta que a proposta é incentivar o pessoal a praticar este tipo de esporte na região. “Eu e meu esposo viemos para cá há cinco anos e vimos que o esporte aqui não desenvolveu e o local é propício, montanhoso, com sobe e desce. Esta prova está sendo promovida pela Prefeitura de Cônego Marinho, com a intenção de enriquecer um evento que já acontece anualmente nesta data, promover o ciclismo e também um belo lazer pra os cônego-marinhense”, explicou.

Há pódio e medalhão do primeiro ao quinto lugares, em todas as categorias. Premiação em dinheiro para os três primeiros colocados –somente aqueles que tiverem no mínimo cinco inscritos.

Participantes menores de 18 anos deverão apresentar e entregar a autorização escrita e assinada pelo responsável legal –com os dados e documentos pessoais.

As inscrições são limitadas a aproximadamente 100 atletas, e não serão aceitas no dia da prova. A concentração está marcada para as 8h, na quadra de Vila Nova.

Para reforçar a programação, será promovido um “Circuito Mirim” nas proximidades da quadra, em local fora do circuito de competição, destinadas às crianças de até 10 anos, com voltas e premiação.

A garotada receberá medalhas e brindes. Serão cobrados os principais equipamentos de segurança: sapato fechado e capacete com fivela.

As inscrições podem ser feitas na Loja Alex Bike Show, em Januária, e na Prefeitura de Cônego Marinho. Informações pelo telefone (38) 99996-3237.

*Estagiário sob supervisão do editor