As inscrições para a 2ª edição da Copa Barra No Gi – Grappling Style estão abertas em Montes Claros. A competição, que acontece em 28 de abril, tem como novidade a participação do público feminino. Os competidores serão divididos de acordo com o peso e graduação.

O organizador Alessandro Vinícius de Oliveira explica que a modalidade é um pouco diferente da tradicional. Dispensa-se o equipamento ou vestimenta adequada, mas exige força dos praticantes.

“O Grappling Style é um subnicho com o jiu-jítsu sem pano ou kimono. É uma competição de luta garrada. É onde os dois oponentes vão trocar queda, tentar derrubar o outro e imobilizar no chão”, explicou.

Em 2018, a copa reuniu cerca de 70 atletas. Agora, a organização espera dobrar este número. A expectativa é a de receber de 150 a 200 inscritos e contar ainda com o apoio do público, que lotou o ginásio na edição anterior.



NOVIDADES

As inscrições podem ser feitas até 25 de abril. Além do feminino, outra novidade são a arbitragem da Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu (CBJJ) e uma turma de Belo Horizonte. Outras cidades norte-mineiras também se juntam para os combates.

Para Alessandro, a Copa Barra ganhou espaço na cidade e já integra a agenda esportiva. “O evento já virou uma marca. Estamos indo para a segunda edição. Tem um circuito de competições aqui no Norte de Minas e a gente está dentro do calendário. Então, duas vezes ao ano nós estamos fazendo esse subnicho e o restante do ano são outros professores que promovem”.

Os interessados podem participar na divisão Estreante masculino – faixas branca, amarela e azul: 75kg até 85kg, acima de 85 kg e absoluto; Avançado masculino – faixas roxa e marrom: 75kg até 85kg, acima de 85kg e absoluto; Elite avançado – faixas preta: 75kg até 85kg, acima de 85kg e Absoluto e na feminino para a faixa e peso livres.

Os vencedores terão premiação em dinheiro. Na Elite, o primeiro lugar vai faturar R$ 500; no Avançado, R$ 400; e no Estreante, R$ 300.

As lutas serão realizadas no Ginásio Ana Lopes, ao lado do Parque Municipal, no domingo (28), a partir das 10h. Às 16h, começam as lutas casadas – parte principal do evento. Informações pelos telefones (38) 99141-0889 ou 99994-3452.

*Estagiário sob supervisão do editor