Estão abertas as inscrições para a Copa de Férias de Futsal 2020, em Bocaiuva. A modalidade tem crescido na região e, com clima de recesso após o término das aulas, o torneio promete reunir os jovens para praticar o esporte.

Ao longo de 2019, Bocaiuva recebeu vários torneios de futsal e a perspectiva é manter o calendário esportivo ativo em 2020.

Os interessados em participar podem se inscrever nas categorias listadas a seguir. Cada uma delas terá um valor de inscrição específico: Mirim Masculino (2007-2008), R$ 80; Infantil Masculino (2005-2006), R$ 100; Juvenil Masculino (2003-2004), R$ 120; Adulto Masculino, R$ 170; Adulto Feminino, R$ 150; e Veterano acima de 35 anos, R$ 150.

De acordo com Diógenes Carlos Rodrigues, um dos organizadores do evento, é preciso fomentar a atividade esportiva e promover campeonatos para o Norte de Minas.

“Na nossa região de Montes Claros e Bocaiuva não há muitas competições. Os eventos são poucos. O nosso objetivo é alavancar o esporte”, explicou.

O prêmio em dinheiro será destinado ao campeão e ao vice na categoria adulto. “A gente tem em mente fazer a premiação de R$ 1.500, com 20 ou mais equipes inscritas. Abaixo disso, a premiação é proporcional”, ressaltou Diógenes.



ESTRUTURA

Não haverá limite para inscrição de equipes. A ideia é dividir o torneio em fase classificatória e, depois, o mata-mata, o que dependerá da quantidade de times participantes.

“Todos os eventos aqui têm, em média, de 24 a 30 equipes no adulto, e de 6 a 12 no feminino”, explicou Diógenes.



CALENDÁRIO

As inscrições poderão ser feitas até 7 de janeiro, na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Infância e Juventude, através do telefone (38) 99148-6921.

A Copa de Férias de Futsal 2020 será realizada no Ginásio Poliesportivo Waldemar Valle de Menezes, com todos os jogos acontecendo no final da tarde.

A intenção dos organizadores é executar todo a programação de 13 a 31 de janeiro de 2020.

