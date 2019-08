A Corrida e Caminhada da Vovó Clarice, com o tema “Amor que Transforma”, está com inscrições abertas até segunda-feira para a segunda edição. O evento é voltado para pessoas com necessidades especiais e acontecerá no sábado, 31 de agosto, às 7h30, com previsão de término para as 10h. Os interessados podem se inscrever gratuitamente.

A realização do evento é da Fundação Clarice Albuquerque, que atua há 33 anos em Montes Claros. De acordo com a organização, são oferecidas 200 vagas para os atletas.

O intuito é oferecer o acesso de pessoas com deficiência nos mais diversos espaços, além de contribuir com o desenvolvimento humano, a qualidade de vida e proporcionando a inclusão social.

A caminhada será feita em percurso de 1 km e a corrida, em 2 km. O trajeto será pela rua Tungstênio, avenida Atlântida, avenida Padre Beltrano, rua Santarém, rua Santiago Piacenza e rua Almandina.

Todos os participantes serão premiados com medalhas. Os troféus serão entregues, conforme a faixa etária, para os três primeiros colocados da classificação geral.

O evento integra as comemorações da Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que também contará com passeata de abertura, no dia 26, das 7h às 10h.

A concentração será na Praça Doutor Carlos, com os integrantes saindo em direção à Praça da Catedral. Palestras também serão ministradas ao longo da semana. O encerramento será no último dia do mês.

A FUNDAÇÃO

Sem fins lucrativos, a Fundação Clarice Albuquerque é filantrópica e presta atendimentos gratuitos às pessoas com deficiências intelectuais e múltiplas, com ênfase nas áreas de educação, saúde, esportes, cultura e assistência social.

É também mantenedora da Escola Vovó Clarice e do Centro Dia Madre Teresa de Calcutá. Hoje, são 150 beneficiários atendidos pela entidade. Mais informações pelos telefones (38) 3213-1647, 99156-7260 ou 99923-4964.

