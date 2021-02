Apresentado oficialmente como jogador do Atlético na manhã de ontem, o atacante Hulk, de 34 anos, chega ao clube mineiro com uma missão especial: ser o ‘sucessor’ de Ronaldinho Gaúcho na busca por grandes títulos no Alvinegro. Apesar de atuarem em posições diferentes – lembrando que o Bruxo já se aposentou –, ambos chegaram à Cidade do Galo chancelados pelas conquistas internacionais e por terem defendido a Seleção Brasileira em Copa do Mundo.

Contratado em 2012 pelo então presidente Alexandre Kalil, Ronaldinho conseguiu, logo no primeiro ano, levar o Galo ao vice-campeonato brasileiro. Na temporada seguinte, a inédita e inesquecível conquista da Libertadores. R10 encerrou sua passagem no Galo com o caneco da Recopa, em 2014. Assim, o meia marcou o nome na história e segue idolatrado pela Massa.



ROBINHO E FRED

Em 2016, a diretoria atleticana, na gestão de Daniel Nepomuceno, apostou no atacante Robinho como peça-chave nesta tentativa. Contudo, sem sucesso. Apesar dos 36 gols em 109 partidas disputadas pelo Alvinegro, o “craque das pedaladas” ostentou apenas o título estadual na temporada seguinte.

E foi neste mesmo ano (2016) que, também no ataque, veio mais um ex-jogador da Seleção Brasileira com Copa no currículo. Revelado pelo América e ganhando holofotes no Cruzeiro, o mineiro Fred balançou a cidade ao deixar o Fluminense para fazer da Cidade do Galo sua “nova casa”. Com 41 gols anotados em 83 partidas disputadas, assim como Robinho, o Mineiro foi a única volta olímpica do jogador.

Para piorar a situação, a saída para o Cruzeiro arranhou a relação com a torcida e também com a diretoria; principalmente pela briga judicial pelos R$ 10 milhões de multa, já que, no contrato, constava que ele não poderia assinar com a Raposa sem o depósito deste montante. A longa queda de braço, inclusive, teve desfecho positivo para o Alvinegro no meio desta semana.

Agora, já pensando no planejamento para a temporada 2021 e os anos seguintes de sua gestão, Sérgio Coelho, presidente eleito em dezembro, aposta em Hulk como um dos maiores trunfos em busca de novos canecos. Nas últimas cinco temporadas, o paraibano de 34 anos anotou 100 gols em 180 partidas na Ásia.