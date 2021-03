Pouco mais de oito meses depois de a Caldense decretar o primeiro duro golpe sofrido pelos cruzeirenses na temporada 2020, que foi a eliminação do Cruzeiro ainda na primeira fase do Campeonato Mineiro, dez dias antes de a Raposa iniciar a disputa da Série B pela primeira vez na sua história, os dois clubes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão, pela segunda rodada do Estadual de 2021.

E neste reencontro com a Veterana, que ficou com a vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro de 2020 pelo melhor saldo de gols (9 a 6), Felipe Conceição, treinador que tem como desafio maior devolver o Cruzeiro à Série A do Campeonato Brasileiro, busca sua primeira vitória no comando do time num jogo oficial, pois na sua estreia, no último sábado, ficou no 1 a 1 com o Uberlândia, no Parque do Sabiá, em confronto da primeira rodada.

A tentativa do técnico celeste é baseada num novo Cruzeiro. Dos 11 titulares que iniciaram a vitória celeste por 1 a 0, em 29 de julho de 2020, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, apenas o goleiro Fábio e o lateral-direito Cáceres, autor do gol de empate contra o Uberlândia, permanecem como titulares.

O time deve ganhar ainda a volta do zagueiro Ramon, livre da Covid-19, e que foi reserva no Ronaldão no duelo pela última rodada do Estadual no ano passado.

Sete dois 11 titulares celestes há um ano não estão mais no clube: Cacá, Patrick Brey, Ariel Cabral, Jadsom Silva, Régis e Maurício. O atacante Marcelo Moreno está apurando a forma física e o garoto Stênio servindo a Seleção Brasileira sub-18.



TIME

A volta de Ramon deve ser a única novidade do Cruzeiro em relação ao time que empatou com o Uberlândia no último sábado. Se isso se confirmar, Alan Ruschel, Matheus Neris, Matheus Barbosa, Marcinho e Felipe Augusto disputam a primeira partida com a camisa cruzeirense no Mineirão, casa principal do clube celeste, embora a sequência do Campeonato Mineiro deva ser jogada no Independência, por questões financeiras.

Apesar de ser apenas a segunda rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro, conquistar os três pontos é importante para o Cruzeiro não correr o risco de se distanciar do G-4, grupo que garante vaga nas semifinais da competição, e passar a sofrer esta pressão já no início da temporada.