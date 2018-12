A diretoria do Cruzeiro pediu ajuda à CBF para que consiga fazer alterações na sua tabela de jogos no Grupo B da Libertadores 2019.

Na programação divulgada pela Conmebol na última terça-feira está estabelecido que o Cruzeiro faz as suas três partidas como mandante na fase de grupos, contra Deportivo Lara, da Venezuela, Huracán, da Argentina, e Emelec, do Equador, às 19h15.

“Interfere na renda e na ida do torcedor ao campo, porque para nós a renda é importante, mas o número de torcedores no estádio também. Vamos fazer um pedido à Conmebol para ver a viabilidade de o jogo ser pelo menos 20h30. Para o jogador é excelente esse horário, para recuperação, pois pode dormir mais cedo, mas para termos casa cheia, não”, analisa Itair Machado, vice-presidente de futebol do Cruzeiro.

Ele revela ainda preocupação com relação ao jogo de 23 de abril, contra o Deportivo Lara, na Venezuela.

“Se o Cruzeiro for finalista do Campeonato Mineiro, e nós trabalhamos para isso, fazemos a decisão em 21 de abril. Jogar na Venezuela no dia 23 fica muito difícil. A distância é grande e o desgaste também. Pedimos à CBF para nos ajudar no sentido de mudar essa data”, revela o vice-presidente de futebol cruzeirense.



COMPARAÇÃO

Dos seis clubes brasileiros já garantidos na fase de grupos da Libertadores, o Cruzeiro é o único a disputar todas as partidas como mandante às 19h15, o que é um problema para o torcedor nas grandes cidades quando esses confrontos são em dias de semana.

O Flamengo faz todos os seus jogos a partir das 21h. Palmeiras, Grêmio e Internacional jogam duas vezes às 21h30 e apenas uma às 19h15. O Atlético-PR também joga apenas uma vez neste primeiro horário.

Até Atlético e São Paulo, caso passem pela segunda e terceira fases, entram em seus respectivos grupos como integrantes do pote 4 do sorteio, mas mesmo assim ainda terão uma das três partidas como mandante disputada às 21h30. Dois dos seus jogos serão às 19h15.