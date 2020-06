Das 24 finais diretas de Campeonato Mineiro disputadas entre Atlético e Cruzeiro, apenas em uma o regulamento da competição previa jogo único para se conhecer o campeão. Essa decisão foi disputada há exatos 30 anos e consagrou de vez Hamilton de Souza, o Careca, como um dos grandes ídolos dos cruzeirenses, justamente por ser um carrasco atleticano nos clássicos.

Após cada rival vencer um dos turnos da competição, o Estadual de 1990 foi decidido em partida única, disputada em 3 de junho de 1990, no Mineirão. Naquela tarde de domingo, o estádio recebeu mais de 90 mil pagantes e eram quase 100 mil os presentes.

O Atlético, campeão em 1988 e 1989, buscava seu segundo tri na Era Mineirão, exatamente uma década após o primeiro. O Cruzeiro tentava encerrar com a taça sua pior década na história do Gigante da Pampulha.

Um escanteio cobrado pelo ponta esquerda Edson, da direita, encobriu toda a defesa atleticana. A bola não foi alcançada pelo goleiro Rômulo e encontrou Careca sozinho, no segundo pau. Com uma cabeçada para o chão, o camisa 10 cruzeirense estufou a rede adversária.

O Cruzeiro era o campeão mineiro de 1990. Começava ali, a era mais vitoriosa da história do clube, que passou 15 temporadas consecutivas conquistando pelo menos um título oficial. A sequência foi quebrada em 2005.

Logo depois de decidir o Estadual de1990, Careca foi vendido ao Sporting, de Portugal.

Cruzeiro

Paulo César; Balu, Gilson Jáder, Adilson e Paulo César Carioca; Ademir, Paulo Isidoro e Careca. Heyder, Hamilton (Roberson) e Edson.

Técnico: Ênio Andrade

Rômulo; Neto, Cléber, Paulo Sérgio e Paulo Roberto Prestes; Éder Lopes, Edu (Ailton) e Marquinhos; Newton (Ryuler), Gérson e Éder.

Técnico: Artur Bernardes



Atlético

DATA: 3 de junho de 1990

LOCAL: Mineirão

MOTIVO: Decisão do Campeonato Mineiro de 1990

GOL: Careca, aos 10 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Márcio Rezende de Freitas, auxiliado por Raimundo Divino e José Eugênio

CARTÃO AMARELO: Paulo Isidoro, Paulo César Carioca, Careca e Hamilton (Cruzeiro); Éder, Neto, Edu e Cléber (Atlético)

PÚBLICO: 90.145

RENDA: NCz$ 8.368.735,00