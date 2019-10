A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, divulga o edital de seleção do Programa Geração Esporte 2019/2020. A iniciativa busca incentivar a prática de atividades físicas, esportes e lazer, com foco educacional, a partir de atividades esportivas e práticas corporais, visando ao desenvolvimento e inclusão social dos educandos.

Serão selecionados 24 municípios - que fazem parte da Regional da Sedese de Teófilo Otoni - interessados em executar o Geração Esporte pelo período de um ano. A ação vai beneficiar cerca de 2,4 mil crianças e adolescentes, com idade entre 6 e 14 anos.

O objetivo da estratégia é reforçar a política de valorização do esporte praticada pelo Governo do Estado, uma vez que permite a iniciação esportiva focada na aquisição das habilidades motoras, sem perder o seu caráter de inclusão social. Além disso, o programa trabalha o esporte em suas diferentes dimensões e modalidades, para que crianças e adolescentes desenvolvam suas trajetórias esportivas e se tornem jovens protagonistas em suas comunidades.

Como participar

Os municípios interessados em participar do programa podem realizar a inscrição até às 18h, do dia 23/10, neste endereço eletrônico. No processo, deverá ser inserida toda a documentação solicitada no edital.

Podem participar municípios que possuam estrutura física mínima e adequada disponível para a execução das atividades, como quadra poliesportiva coberta com equipamentos e marcações para a prática de diferentes modalidades esportivas e em boas condições de uso; vestiários, bebedouro, sala para armazenamento dos materiais esportivos; sala para a coordenação com infraestrutura e disponibilidade para receber pais e educandos para reuniões, entre outros critérios estabelecidos pelo edital.

Para acessar o edital, clique aqui.

Outras informações: eventos.esportivos@esportes.mg.gov.br ou pelos telefones (31) 3915-4627 / 4645 / 4788 / 54654.