Além de recolocar o Cruzeiro de volta ao caminho das vitórias, o técnico Rogério Ceni, que inicia sua segunda semana à frente da Raposa, tem a missão de rejuvenescer o time celeste.

Uma das maiores críticas de parte da torcida nos últimos meses é em relação à média de idade da equipe escalada pelo então técnico Mano Menezes.

A observação é de que a presença de vários jogadores acima dos 30 anos entre os titulares deixava o time mais lento e em desvantagem na parte física contra adversários que apresentavam atletas mais novos.

Na sua apresentação, Ceni indicou que pretendia observar e dar mais oportunidades aos jovens, ao mesmo tempo em que destacou que o aproveitamento dos jogadores mais experientes estaria condicionado à parte física.

Na sua estreia pelo Cruzeiro, ele surpreendeu e mandou a campo um time mais leve. As entradas de Dodô na vaga de Ariel Cabral, e de David no lugar de Fred, pretendiam dar mais velocidade ao time.

A escalação de Fabrício Bruno (23 anos) em substituição a Léo (31 anos) – vetado pelo departamento médico – mesmo não tendo sido por opção técnica ou tática, deixou o 11 inicial de Rogério ainda mais novo em comparação ao time-base utilizado por Mano no início de 2019.

A média de idade do time titular na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no último domingo, no Mineirão, foi de 28,9 anos.

Já a equipe considerada ideal pelo ex-técnico da Raposa nos primeiros meses da temporada tinha média de 32,8 anos.



ERA MANO

Vários jogadores que começaram o ano com prestígio perderam espaço durante a temporada para concorrentes mais jovens.

Um dos casos é de Rafinha, de 36 anos, que se transferiu para o Coritiba, em maio. Muito utilizado durante toda a passagem de Mano Menezes pela Toca II, o meia-atacante perdeu espaço para jogadores mais novos, como Pedro Rocha (24 anos) e David (23).

Outra troca que contribuiu para a queda da média de idade do time aconteceu na lateral direita. Em meio a lesões e atuações contestadas, Edilson (33 anos) perdeu a posição para Orejuela (22 anos).

A última mudança, essa também promovida por Ceni, foi a saída de Fred (35 anos) para a entrada de David (23 anos).

Mesmo com a entrada do camisa 9 celeste ainda no primeiro tempo, em função de uma expulsão de um jogador do Santos, a tendência é de que Ceni mantenha a mesma formação que iniciou jogando contra o Peixe no confronto com o CSA, domingo, às 19h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.