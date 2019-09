Ciclistas montes-clarenses medalhistas em provas realizadas em outras cidades clamam por mais competições voltadas para as mulheres na cidade. E conclamam as meninas que pedalam para se inscrever nas disputas, que tornam o esporte ainda mais divertido e promove a divulgação.

Karen Poliana, de 25 anos, e Katiele Silva, de 33, são adeptas das provas nas categorias Elite e Open, respectivamente. No final de agosto subiram ao pódio na terceira etapa da Copa Sense de Estrada em Januária.

A competição, organizada pela Associação de Ciclismo do Velho Chico (ACVC), é a única, até então, que acolhe a categoria feminina na região. Fato que gera incômodo nas atletas, pois não conseguem o mesmo espaço nas competições de ciclismo realizadas em Montes Claros.

Karen Poliana é a atual campeã Mineira de MTB. Ingressou no esporte para chegar à forma física ideal. Depois, migrou para o ciclismo de estrada.

“Comecei mais para emagrecer e evoluir. Com dois meses que estava pedalando, ganhei o Rei dos Montes, na categoria turismo. Este ano resolvi me aventurar, me filiei. Hoje, sou atleta da elite e campeã Mineira de XCM, de contrarrelógio e estou liderando a Sense”, conta.

Euzenir Miranda, de 45 anos, fez a segunda prova dela. Antes, participou da Volta Norte-Mineira de Ciclismo, em julho. No entanto, não conseguiu completar a prova por problemas técnicos.

Katiele Silva está há pouco mais de um ano no MTB e a expectativa é a de conseguir mais adeptas. Ela recebeu o convite para participar do calendário de provas da ACVC de Januária, aceitou o desafio e foi apresentada ao ciclismo de estrada.

“Estou muito feliz. Torço para que mais mulheres se juntem a nós no ciclismo. Que em Montes Claros possa haver mais competições para as mulheres. Ultimamente somente Januária oferece a categoria feminina”, ressalta.

A concorrência na prova em Januária é com competidoras de Belo Horizonte, o que reforça a integração. Segundo Katiele, recentemente a organização de uma prova de Montes Claros extinguiu a categoria por falta de competidoras.

Ela acredita que manter ou até mesmo abrir espaço para as atletas na cidade será uma forma de incentivá-las. “Enquanto nós somos quatro ou seis meninas, a categoria dos homens tem 40. Quando faltar três ou quatro, não vai fazer diferença. No caso das mulheres, ocorrem mil coisas que podem impedir de, em uma etapa ou outra, não ter ninguém”, explica.

*Estagiário sob supervisão do editor