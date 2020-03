A semana começou de forma especial para a atleticana Clerinda Fonseca. A diarista que viralizou nas redes sociais por conta de sua humilde tatuagem do clube do coração, feita por uma amiga quando ela tinha apenas 10 anos, ganhou uma nova e bem mais apresentável.

Graças ao tatuador Thiago Scap, que se sensibilizou com a foto tirada de dentro do ônibus onde Clerinda estava, se dirigindo ao trabalho, feita por outro torcedor alvinegro, Paulo Autran, a torcedora recebeu um presentão nessa segunda-feira.

Além de uma nova tatuagem, a diarista de 41 anos foi presenteada pela diretoria do Galo. Ela ganhou um cartão do novo plano de sócio torcedor do clube, custeado até março de 2021. De um torcedor que não quis se identificar, ela recebeu o manto alvinegro.



TATUAGEM

Assim que viu o resultado, Clerinda não conteve as lágrimas e afirmou ter ficado melhor do que esperava. “É muita emoção, muita alegria, muito ‘tudo’. Nem dormia pensando nela. Foi melhor do que eu imaginava”, declarou a diarista.

Quem também não escondia a alegria era o próprio autor da tatuagem. “Legal demais. Pequenas atitudes representam significar muito a outras pessoas. Acho que falta isso no mundo, essa empatia e se doar mais”, disse Thiago Scap.



RELEMBRE

Era apenas mais um dia comum na vida da atleticana Clerinda Fonseca, de 41 anos. Após tomar um ônibus na região de Venda Nova, onde mora, até o Buritis, bairro onde faz um bico de diarista, ela viu uma dor de cabeça se transformar em alegria jamais imaginada. Tudo por causa de uma tatuagem que fez quando tinha apenas 10 anos.

Quando se dirigia ao trabalho no último dia 9, ela foi fotografada por um usuário da mesma linha que viu em suas costas uma tatuagem bem simplória do clube de coração. O escudo do Atlético, bem precário, e o escrito “Galo”, logo abaixo, ganharam as redes sociais e fizeram com que o telefone de Clerinda não parasse de tocar um minuto sequer desde então.

O ônibus em que ela estava acabou estragando no meio de caminho. Obrigada a descer e tomar um outro até chegar à empresa de bordados, ela não imaginava que, mais tarde, iria de anônima à “pessoa mais procurada da cidade”. O motivo? A foto comoveu o tatuador Thiago Scap, que, de presente, ofereceu uma nova imagem nas costas da filha de dona Adelaide e do sr. Clemente.