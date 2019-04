A classificação para a semifinal do time de futsal do Indyu não foi fácil. A equipe suou para vencer o Marista, atual campeão dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) na segunda-feira, em placar apertado de 2 a 1. Os gols do triunfo vieram dos pés de Maurício e Davi – atleta que veio de Ipatinga para Montes Claros para fazer parte do grupo.

Com o poder de reação da equipe no primeiro jogo, o treinador Edward Martins elogiou a partida, apesar das barreiras encontradas. “Foi um jogo muito duro e difícil. Começamos perdendo, no segundo tempo empatamos. Faltando um minuto para acabar, Davi fez o gol da salvação. Foi um jogão”, comemorou.

O duelo da semifinal era contra o Escola Estadual João de Freitas Neto, nesta terça-feira. Em quadra, a vaga para a final da etapa Municipal. Com a vitória de 6 a 3, o colégio avançou de fase e enfrentará a Escola Estadual Benjamin Versiani ou Levi Durães. “Começamos vencendo de 3 a 0, depois eles fizeram 2, em seguida, fomos pra cima e o placar ficou elástico. Nossa equipe teve pouca preparação, porém os nossos alunos-atletas demonstraram muito otimismo, força e raça”, pontuou Edward.

Mais uma vez, o ala Davi apareceu como protagonista, balançando as redes quatro vezes. Juntos, Luis e Maurício fizeram dois gols.



BASQUETE DE FORA

No basquete módulo II, o colégio ficou em segundo lugar no Jemg, perdendo para o Colégio Padrão por 61 a 18.

*Estagiário sob supervisão do editor