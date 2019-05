A quinta edição da Copa José Maria Melo 2019 foi um sucesso. Cheio de novidades, o torneio incluiu novas categorias, dentre elas o feminino, o que garantiu ainda mais bola na rede, família no estádio e experiência para os jovens atletas. Foram 52 equipes de 14 municípios.

O sub-14 do Funorte começou com dificuldades para bater a forte equipe do Desportiva de Pedras de Maria da Cruz. Foi assim durante todo o tempo normal, nem lá nem cá. A rede nem sequer balançou e a disputa foi para os pênaltis. O torcedor viu uma disputa acirrada: Ao todo, 15 cobranças: 8 a 7 para o Fec e título na mão.

Já os atletas do Funortinho (sub-12) foram mais efetivos. Na decisão, o time bateu o Arena BR 135 por 2 a 1 e sagrou-se campeão. Os pequenos miram, agora, a Copa Integração, com início previsto para julho. Para o treinador Maurílio Alves o balanço foi positivo e fundamental para a sequência do ano.

“No sub-14, campeão invicto. Classificamos em primeiro na fase. Tiramos a equipe da Unimontes, depois a do Cassimiro. Fomos campeões de forma excelente. Ontem, ficou zero a zero. Eles fizeram uma boa campanha também, mas conseguimos vencer. No sub-12 também fizemos boa campanha. Perdeu na hora que teria perder. Já estavam classificados. A Escolinha era um time excelente, apesar de treinar no campo sintético. Fizemos um bom jogo e uma final muito boa”, resumiu.

(*) Estagiário sob supervisão do editor