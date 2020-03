O Campeonato Mineiro Sub-15/Sub-17 começará em 18 de abril, com a participação de 14 clubes, dentre eles o Funorte. O anúncio do calendário foi feito pela Federação Mineira de Futebol (FMF) na última quarta-feira.

Além do clube de Montes Claros, estarão na competição Atlético, Cruzeiro, América, Athletic, Boston, Minas Boca, Betim Futebol, Dínamo Araxá, Futgol, Inter de São Gotardo, Tupynambás, Villa Nova e Santarritense.

As equipes se enfrentarão em turno único, na fase de classificação, de onde sairão os seis melhores colocados. Será disputado hexagonal, também em turno único, classificando os quatro melhores para semifinal e final.

Na fase mata-mata, em caso de empate no saldo de gols após os jogos de ida e volta, haverá disputa de pênaltis.

De acordo com o treinador do sub-17 Funorte, Junior Borges, a expectativa é muito boa para o campeonato. “A cada ano, a competição fica mais difícil, mas nossa meta é não cair, se classificar e buscar o título do interior. O sub-17 já está bem adiantado na preparação. Já com o sub-15 estamos nos últimos ajustes. Nos próximos dias teremos novos reforços que serão supervisionados pelo treinador Maurílio Alves”, explica.

O atleta Jean Phelipe Cruz, de 17 anos, que disputou o sub-15 em 2018, está otimista com o campeonato. “Estou muito feliz em retornar ao futebol do Funorte, agora pelo sub-17. Em 2018 vestimos a camisa para disputar o sub-15 e, no ano passado, disputei vários amistosos. Nossa equipe para este ano já está bem entrosada. Também aguardamos novos reforços que estarão integrando a nossa equipe nos próximos dias”, afirmou.

Para o atleta, o campeonato é uma excelente oportunidade para que muitos jogadores se destaquem. “É uma chance para que tenham visibilidade e também para os olheiros que estão em busca de novos talentos”, disse Jean.

O fim da fase classifica-tória está previsto para 5 de setembro. O hexagonal será disputado entre 12 de setembro e 10 de outubro. A grande final está marcada para 7 de novembro.