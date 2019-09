Funorte e Santa Cruz se enfrentam neste fim de semana no Estádio José Maria Melo, em Montes Claros. O jogo é válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro Primeira Divisão 2019. É a chance de o time se despedir do torcedor e pleitear melhor colocação no torneio, mas sem chance de seguir para a próxima fase.

O Formiga, em ambas as categorias, não conseguiu ter sequência de vitórias e pecou ao perder pontos importantes dentro de seus domínios.

Na ponta do lápis, o sub-15 soma 11 pontos. Nas 13 partidas que disputou, conseguiu apenas três vitórias, dois empates e foi derrotado oito vezes. Em 12º lugar, tem apenas 26% de aproveitamento.

Fora de casa, no último duelo, venceu o AD Frigoarnaldo por 2 a 1, de virada, em jogo válido pela 15ª rodada.



SUB-17

Os 14 pontos conquistados até esta altura do campeonato mantêm o sub-17 na 11ª colocação. Em 13 jogos, são quatro vitórias, dois empates e sete derrotas – aproveitamento de 36%.

O Santa Cruz está logo abaixo, com 13 pontos. O FEC sofreu um apagão e foi goleado por 4 a 0 pelo AD Frigoarnaldo na rodada passada, em Sarzedo, com todos os gols sofridos no segundo tempo.

No entanto, os norte-mineiros foram beneficiados: conquistaram três pontos, na 13ª rodada, em decorrência dos problemas com a equipe do Novos Horizonte FC, de Betim, e respiraram na tabela.

A Federação Mineira de Futebol (FMF) destinou a pontuação às equipes adversárias, intitulando a partida como R.D.A.E. – resultado devido a desistência, abandono ou exclusão do clube.

O técnico do sub-17, Junio Borges, destaca que o time precisa fechar o torneio bem colocado, mesmo sem ter chance de classificação. “Tenho cobrado muito empenho e disposição deles, pois é o nosso último jogo. O adversário está na parte de baixo, abaixo da gente. É uma equipe que cresceu na reta final. Vai dar trabalho”, avalia.



CAMPEONATO

As quartas de final estão marcadas para 22 e 29 de setembro. As semifinais devem ocorrer de 6 a 10 de outubro e as finais nos dias 20 e 27 do mesmo mês. As datas podem ser alteradas em função das partidas dos torneios nacionais da CBF.



PARTIDA

O sub-15 entra em campo para encarar o Santa Cruz FC às 9h. Às 11h será a vez do sub-17. Após o fim do Mineiro, o Funorte já tem dois compromissos marcados em competições locais.

*Estagiário sob supervisão do editor