Ateneu e Funorte Esporte Clube (FEC) “B” entraram em campo no fim de semana para definirem os campeões do 22° Campeonato Toninho Rebello 2019, em duas categorias.

Com grande expectativa, o público compareceu ao Estádio José Maria Melo, para acompanhar e vibrar com os atletas.

A competição, que leva o nome de Antônio Lafetá Rebello – um dos ex-prefeitos de Montes Claros – grande incentivador do esporte na região –, reuniu diversas equipes no pontapé inicial. Ao final, restaram apenas duas.

De acordo com a coordenação, o campeonato ficou por quase um mês parado, por problemas de logística técnica. Isso impossibilitou o encerramento do torneio.

As duas partidas decisivas da competição foram realizadas no domingo, no sub-15 e sub-17. A garotada do sub-17 fez o primeiro jogo às 14h30, com chances claras de gols para ambos os lados.

No tempo normal, as duas equipes até criaram, mas não conseguiram furar o bloqueio adversário. Com o empate em 0 a 0, a decisão foi para os pênaltis.

O FEC acabou desperdiçando duas cobranças e o Broca foi eficiente, fechando em 4 a 3.

Mais tarde, às 16h, no outro embate do dia pelo sub-15, melhor para o Ateneu, que conseguiu aproveitar a oportunidade de gol já no final do jogo. Sem chances de empate para o Funorte. 1 a 0 e mais um título para o Ateneu.

O próximo domingo será de mais decisões. Funorte e Califórnia decidirão a 5ª Copa Base Brasil, na categoria sub-20.

Ainda pelo Toninho Rebello, Funorte e Juventus decidem no sub-13.

Estagiário sob supervisão do editor*