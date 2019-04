Estreia com derrota, mas atuação convincente. Foi assim que o Funorte Esporte Clube (FEC) começou o Campeonato Mineiro 2019. Agora, vai à procura da primeira vitória na competição estadual. O time embarcou para Juiz de Fora ontem para enfrentar o Uberabinha nas categorias sub-15 e sub-17.

O jogo é amanhã, mas a preparação para mais um duelo teve início cedo. Os treinos foram intensos, com trabalhos de carga, força, resistência, atividades específicas em campo para defesas, bolas aéreas de escanteio e faltas.

Últimos ajustes para o jogo da terceira rodada contra o adversário da Zona da Mata mineira pelas duas categorias. Para o treinador do sub-17, Junior Borges, estes últimos dias foram oportunos para descansar, realizar avaliações físicas e saber o real condicionamento dos atletas.



AJUSTES

“Deu para ajustar essas duas semanas entre os jogos. Deu para trabalhar bem e conhecer mais alguns atletas. Evoluir alguns outros e ajustar a equipe. A gente fez uma logística muito boa e programada pra chegar lá e os meninos descansarem em tempo para vir com o resultado positivo. Estamos indo lá, com certeza, para buscar a vitória, para reabilitar e depois ter um confronto direto em casa”, resumiu.

No sub-15, o técnico Maurílio Alves espera um jogo complicado devido à distância e desgaste na viagem e revela que tudo isso pode influenciar no duelo.

“Nós não conhecemos bem a equipe. Nós fomos o ano passado e vencemos lá e aqui. Sei que no primeiro jogo perderam. Se tratando em jogar fora de casa, tem sempre uma complicação. Estamos indo antes justamente para podermos descansar. Vamos tentar sair de lá com a vitória”, diz.

Para a escalação das equipes, um nó na cabeça dos treinadores, pois alguns atletas também foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) e estão à disposição dos treinadores.



DESFALQUES

Apenas no sub-17, o volante Guilherme Nataliza – com contratura muscular na coxa direita – e o goleiro Ítalo – diagnosticado com entorse no tornozelo – seguem no departamento médico e estão fora da partida. Ambos passarão por avaliação. Antes da viagem, foi marcado um coletivo tático em alta, média e meia pressão.

Funorte e Uberabinha jogam a partir das 9h de sábado, no Estádio Salles Oliveira, em Juiz de Fora. As outras equipes jogam em seguida, às 11h.

No domingo, o sub-16 – chave C – joga contra o Cidadão do Amanhã, às 10h, em partida válida pela Copa José Maria Melo.

*Estagiário sob supervisão do editor