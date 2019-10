Se na semana passada o Funorte Esporte Clube (FEC) ficou em segundo lugar na 21ª edição do Campeonato Toninho Rebello nas categorias sub-15 e 17, os meninos do sub-13 fizeram bonito e conquistaram o título depois de muita dificuldade. No sub-20, a vitória apertada também rendeu a faixa de campeão.

Os placares magros foram suficientes para o Formiga sair feliz do gramado. O duelo pelo Toninho Rebello foi nivelado e marcado por polêmica ligada à arbitragem, em um lance de impedimento. Após falta próximo ao círculo central do campo, a bola foi alçada na área do FEC.

Os zagueiros não acompanharam e, com a sobra, os adversários marcaram o gol. No entanto, o bandeira acusou posição irregular do ataque do Juventus. Com o tento anulado já nos minutos finais, a partida terminou em 1 a 0 e troféu para o Formiga, que administrou o resultado.



COPA BASE

No outro embate, desta vez, pela 5ª Copa Base Brasil, na categoria sub-20, placar a favor em cima do Califórnia. 1 a 0 segurado até o fim, fechando a copa com a faixa de campeão.



INTEGRAÇÃO

Ainda pelas competições regionais, as semifinais da 5ª Copa Integra-ção, no sub-10, colocaram duas equipes do Formiga frente a frente. Melhor para o Funorte “A”, que ganhou por 2 a 0 da equipe “B”. No sub-12, em jogo mais apertado, o FEC “A” fez 3 a 2 no time “B”.

Estagiário sob supervisão do editor*