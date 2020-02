Os comandados do técnico Henrique Furtado conseguiram a segunda vitória na Superliga Banco do Brasil de Vôlei Masculino e venceram os donos da casa por 3 sets a 2, com parciais de 25/17, 22/25, 25/16, 25/27 e 14/16.

A virada veio no tie-break, quando os mineiros impuseram o próprio ritmo e venceram os adversários. O ponteiro Felipi Rammé, do América Vôlei, foi eleito o melhor em quadra pela comissão técnica e levou o Troféu Viva Vôlei. O oposto Franco, da equipe mandante, foi o maior pontuador, com 31 acertos.

“Soubemos reverter uma situação adversa. Começamos um primeiro set muito bem, mas tivemos uma queda de rendimento, erros excessivos, mas retomamos o controle da partida e saímos dessa situação adversa. Controlamos os pontos fracos dos nossos adversários e levamos para o tie-break quando de maneira honrosa saímos com a vitória. A equipe se portou muito bem e mostrou ser um conjunto forte. Agora é se preparar para o próximo jogo, também fora de casa”, disse o ponteiro Rammé.

A partida foi cheia de reviravoltas e bastante disputada. No primeiro set, apesar do começo bem homogêneo, o time de Blumenau impôs ritmo e abriu grande vantagem a partir do 13º ponto. No final, o set terminou em 25/17.

Já no segundo set, quem mostrou o cartão de visita foi o Coelho. Apesar de os adversários saírem na frente, a boa atuação no saque do levantador Tiago Windmoller, com 6 pontos seguidos neste fundamento, tiraram a diferença para os visitantes e o placar final do set foi de 22/25.

Outro apagão do América no terceiro set e o Blumenau abriu com folga no placar. Destaque para os saques do ponta Daniel. Com o time do América perdido em quadra, os donos da casa fecharam a parcial em 25/16.

O quarto set seria tudo ou nada para os visitantes. As duas equipes se revezavam no placar, sendo equilíbrio do princípio ao fim. Os norte-mineiros impuseram o ritmo e conseguiram levar o jogo para o quinto e decisivo set ao fechar em 25/27.

No tie-break, as duas equipes estavam dispostas a vencer o jogo. Blumenau e América Vôlei tiveram lances emocionantes, com os mandantes abrindo a vantagem em três pontos e ainda viram os adversários perder um importante jogador. O oposto Rafael Bairros se lesionou e teve que ser substituído. Mas a reação do Coelho Atômico veio em seguida e os visitantes venceram o quinto set em 14/16 e conquistaram mais dois importantes pontos na tabela.

O América Vôlei volta aos treinos na próxima segunda-feira, quando se prepara para disputar a oitava rodada do returno da Superliga Banco do Brasil de Vôlei Masculino fora de casa.

O Coelho viaja até Taboão da Serra, onde enfrentará o Vôlei UM Itapetininga, no Ginásio Ayrton Senna, às 18h, com transmissão do Canal Vôlei Brasil.