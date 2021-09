A bola vai rolar neste domingo para definir o campeão da Copa Minas Gerais de Futebol Sub-20. Entram em campo, às 9h, as equipes Meritus Esporte Clube e Minas Futebol Clube. A partida, disputada no Estádio José Maria Melo, será transmitida pelo Canal da Bola, no YouTube, e pela emissora da Rádio Terra.

O campeonato, realizado em turno único, contou com a participação de quatro equipes: Méritus Esporte Clube (Montes Claros), Victória Clube de Montes Claros, Associação Desportiva Ninho da Águia (Aimorés) e o Minas Futebol Clube (Montes Claros).

A final deste domingo terá elementos especiais: os familiares dos atletas, que não podem ir ao estádio devido aos decretos decorrentes da pandemias, vão assistir a partida em bares, ao vivo, pelo YouTube.

De acordo com o diretor e agente da Liga Mineira de Futebol, Reynaldo Pinto, a competição é uma grande oportunidade para o esporte amador. “A realização dessa competição atende aos clubes, que buscam oportunidade de mostrar os seus atletas. Outro fator preponderante são os benefícios pra a região e cidade”, afirma.

Segundo ele, uma competição semelhante, em São Paulo, movimenta a economia local, aquece o comércio, traz novidades, oportunidades de negócios. “Nos inspiramos nesse modelo e desejamos que essa competição aqui siga os mesmos passos”, diz Reynaldo.

“A Copa Minas Gerais foi realizada com recursos próprios dos clubes e com apoio do comércio local. Mas estamos otimistas que esse projeto vai crescer a cada ano”, acredita Reynaldo.

COMPETIÇÃO

A Copa Minas Gerais de Futebol é uma competição realizada e organizada pela Liga Mineira de Futebol (LMF), entidade esportiva fundada em 2019, em Montes Claros, com o objetivo de criar uma competição que possa crescer e envolver clubes de outros estados.

A proposta é promover, difundir, aperfeiçoar e disciplinar a prática do futebol não profissional e profissional, em todos os níveis, além de gerar renda no período da competição.

Inicialmente, o campeonato estava marcado para o ano passado, em Montes Claros. Mas, devido a pandemia, foi transferido para a região metropolitana. A primeira rodada de jogos chegou a acontecer, mas a continuação teve que ser suspensa após a comunicação das autoridades locais.

Passado esse período, em contato com os clubes, ficou decidido organizar a edição este ano com apenas quatro clubes participantes, respeitando ainda o cenário de pandemia.