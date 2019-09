Próximo de completar duas décadas, o encontro de ex-atletas foi realizado nesta terça-feira em um bar de Montes Claros. Momento de colocar o papo em dia e relembrar os velhos tempos de boleiro.

O clímax foi a homenagem feita por Procópio Cardozo – convidado principal – a Ubaldino, que faleceu de maneira brutal recentemente.

Quem promove há tempos este tipo de confraternização é o ex-jogador Denarte D’Ávila, que atuou no Ateneu, por quem demonstra gratidão e carinho.

Ele foi jogador do Broca ainda novo e subiu para o profissional entre os anos de 1970 e 1980. A ideia de Denarte é de criar proximidade entre os companheiros. “Há 18 anos nós promovemos este encontro, que começou em 2002. É um encontro das gerações. A maioria do futebol, mas há também de outros esportes. Queremos manter vivas essas personalidades que jogaram a partir da década de 1950”, revela Denarte.

O encontro reuniu 120 pessoas, entre ex-jogadores, imprensa e convidados. Ozias Jardim, ex-goleiro do Atlético entre 1965 e 1966, que jogou no Cassimiro e Ateneu, também fez parte da festa. Hoje, aos 76 anos, mora em Brasília, mas sempre vem a Montes Claros para encontrar os amigos.

Ozias passou pelo Norte de Minas nas década de 1960 e 1970. Elogiou o papel de ligação do encontro com tom de nostalgia. “É muito importante criar este vínculo. A gente tenta revigorar o esporte em Montes Claros. O pessoal não está ligando e a gente fica torcendo pra que isso mude. Na nossa época, o estádio era mais lotado”, conta.



HOMENAGEM

Mineiro, natural de Salinas, Procópio Cardoso não ficou de fora do evento. Estreou nos gramados em 1958, como zagueiro. Pouco tempo depois, foi jogar no Cruzeiro. Atuou também no outro lado da lagoa, sendo campeão e adquiriu respeito de atleticanos e cruzeirenses.

Foi dele a homenagem feita a Ubaldino Pereira Veloso, ex-jogador de 87 anos que foi morto brutalmente em casa numa tentativa de assalto. Ele tinha Alzheimer e morava sozinho. Como atleta, Ubaldino chegou a atuar no Ateneu e também em times de outras cidades.

Procópio deu um quadro com a foto dos dois à família, assinado por ele mesmo. Os presentes puderam acompanhar a narração de um gol do convidado na voz de Rogeriano Cardoso, que é jornalista e narrador esportivo.

*Estagiário sob supervisão do editor