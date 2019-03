Bom desempenho e estreia convincente marcaram a primeira partida do basquete da garotada do Indyu nos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) 2019, na segunda-feira. O primeiro encontro no Módulo II – idade de 15 a 17 anos – foi com a Escola Estadual João Freitas Neto, válido pela primeira fase da etapa municipal.

A boa atuação diante do adversário na vitória por 44 a 5 encheu os olhos do técnico Rubem Ribeiro. O treinador exaltou a atuação dos liderados e apontou o resultado positivo como parte dos fundamentos e trabalho coletivo.

“A avaliação é muito boa, por ser estreia e a primeira vez que estão disputando a competição. É um time que estamos formando ainda. Desses garotos que jogaram, apenas um já disputou o Jemg, o Matheus Peres”.

O foco agora é no próximo jogo, contra o Colégio Padrão, em 1º de abril, às 14h, na quadra da Unimontes.

*Estagiário sob supervisão do editor