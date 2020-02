Primeiro clássico do Campeonato Mineiro de 2020 e prévia dos dois confrontos que os clubes disputarão na Série B do Brasileirão. Só isso já seriam ingredientes suficientes para tornar especial o Cruzeiro x América deste domingo, às 16h, no Mineirão, pela quinta rodada do Estadual.

Mas há ainda mais em jogo, pois a Raposa defende uma escrita de quase 18 anos sem derrota para o Coelho no Gigante da Pampulha.

A última vez que os americanos deixaram o gramado do Mineirão como vencedores, num confronto com os cruzeirenses, foi em 19 de maio de 2002.

Com um gol de Tucho, logo aos 15 minutos, o América venceu por 1 a 0 um jogo válido pelo Supercampeonato Mineiro, que acabou conquistado pelo Cruzeiro.

Depois dessa partida, os dois clubes já se enfrentaram 18 vezes no Mineirão, com 11 vitórias cruzeirenses e sete empates.



GERAL

Neste período, o América venceu o Cruzeiro, mas em clássicos disputados em outros estádios. Nas semifinais do Campeonato Mineiro de 2012, por exemplo, o Coelho ganhou os dois jogos, ambos na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

Na mesma fase, em 2016, a última vitória americana. Um 2 a 0, no Independência, em 16 de abril, na partida de ida. Os gols foram marcados por Adalberto e Victor Rangel. Na volta, no Mineirão, em 24 de abril, o empate sem gols classificou o América para a final do último Campeonato Mineiro conquistado pelo clube.