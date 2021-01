O Montes Claros América Vôlei volta à Superliga Banco do Brasil 20/21 masculino na próxima sexta-feira, em jogo contra o Sesi-SP pela segunda rodada do returno.

A partida será às 21h30, com transmissão pelo canal SporTV 2. O duelo será no ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros.

A equipe se apresentou nesta segunda-feira (4), realizando treinos em quadra e academia.

A primeira competição do América Vôlei foi o Campeonato Mineiro, ficando em quarto lugar. Para esta competição, foram contratados os levantadores Rodriguinho e Hiago Garchet; os opostos Lucas Borges e William Kerber; os ponteiros Ygor Ceará, Vinicius Lersch, Erick Costa, Wilson de Paula e Rodrigo Leandro; os centrais Jonadabe Carneiro, Judson Nunes, Gabriel Cotrim e Lucas França, além dos líberos Tiago Brendle e Matheus Oliveira.

A comissão técnica foi formada por Issanayê Ramires e o auxiliar Vinícius Gamino, o Alegrete. Em seguida, a equipe jogou o Troféu Super Vôlei, no lugar do Vôlei Um Itapetininga, que teve o surto da Covid-19 no elenco e precisou ceder a vaga.

Em novembro, começaram os embates na Superliga Banco do Brasil. Após resultados negativos consecutivos, houve troca no comando. Com a chegada de Fabiano Preturlon Ribeiro, o “Magoo”, foi implantado um novo sistema de jogo e o time engrenou.

Segundo o gestor, Andrey Souza, com as parcerias e o apoio da cidade, foi possível montar um plantel competitivo e apto a alcançar a meta estabelecida.

“O balanço de 2020 é, claro, montar uma equipe após uma paralisação tão grande, sem perspectiva, até do próprio início das competições. Conseguimos viabilizar uma equipe competitiva com apoio da cidade e dos parceiros. Esse retorno leva um tempo para que essa equipe tivesse o resultado esperado, pelo elenco que formamos, mas com a chegada do Magoo vimos a qualidade dos atletas que temos, atendendo o objetivo da temporada, que é chegar aos playoffs”.



SUPERAÇÃO

Andrey, por sua vez, reforça que foi um momento de superação, passando pelo financeiro e até mesmo a volta aos treinos dos atletas com seis meses de paralisação de atividade.

Porém, a expectativa é a melhor possível para 2021. “Estamos nessa crescente e vamos forte em 2021,com um ano novo que desejamos ter muitas conquistas, principalmente naquelas metas que almejamos desde o início”.



BALANÇO

No torneio nacional, o Moc América Vôlei ganhou quatro e perdeu sete partidas no primeiro turno, ficando em 9º, com 12 pontos. Ainda assim, a partida contra o Vôlei Renata, fora de casa e válida pelo returno, encerrou a participação em 2020, com placar adverso e decidido no tie-break.

Sábado será encerra a semana de jogos e transmissões com cinco partidas da segunda rodada do returno da competição masculina. Às 17h, o Canal Vôlei Brasil mostrará dois jogos: Pacaembu Ribeirão (SP) x Vôlei Renata (SP), e Caramuru Vôlei (PR) x Sada Cruzeiro Vôlei (MG).

A plataforma on-line ainda contará com a partida entre Azulim/Gabarito/Uberlândia (MG) e Apan/Eleva/Blumenau (SC), às 19h30.

No mesmo dia, o SporTV transmite o jogo entre o Vôlei UM Itapetininga (SP) e Minas Tênis Clube (MG), às 19h30. E, mais tarde, às 21h30, o confronto entre o Vedacit Vôlei Guarulhos (SP) e EMS Taubaté Funvic (SP) também será televisionado pelo mesmo canal.