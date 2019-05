Enquanto a Raposa vangloriou-se – e com razão – com o título mineiro e a ótima campanha na fase de grupos da Copa Libertadores, o Galo teve que aceitar o vice do Estadual e o fracasso na principal competição sul-americana de clubes. No Brasileirão, porém, parece que o jogo virou. Quem imaginava o Cruzeiro no topo e o Galo penando na Série A, se enganou: a realidade indica exatamente o contrário.

A sétima rodada do campeonato nacional, inclusive, pode render a liderança ao alvinegro, e, no outro extremo da tabela, um lugar na zona de rebaixamento aos celestes.

Já amanhã o Cruzeiro pode entrar no Z-4, caso o Grêmio, atualmente com cinco pontos, supere o Bahia, às 19h, no Pituaçu. Mas mesmo se isso não acontecer, o time tem a necessidade de uma vitória sobre o São Paulo, no domingo, às 16h, no Pacaembu. A Raposa, com seis pontos, vem de três derrotas consecutivas no Brasileiro, para Internacional, Fluminense e Chapecoense.

Em um contexto totalmente distinto, o Galo tem chance de assumir o primeiro lugar da classificação. Para isso ocorrer, o Atlético, com 12 pontos, precisa vencer o CSA, no domingo, às 19h, no Independência, e contar com um tropeço do Palmeiras, que tem 13 pontos (o Verdão não teve computados os pontos contra o Botafogo, após ordem do STJD), frente a Chapecoense, em Chapecó, no mesmo dia e horário.