A partida sem gols neste fim de semana pela terceira rodada da Copa Brasileirinho Sub-14 mantém o Funorte Esporte Clube invicto. O 0 a 0 diante do Ateneu nem de longe incomodou a equipe, que preserva o bom aproveitamento – duas vitórias e um empate.

Um incentivo para os jovens atletas no jogo desse domingo foi a presença de olheiros do Cruzeiro, em busca de novas promessas. Ainda assim, nenhum dos times conseguiu balançar a rede. O adversário voltou a disputar competições interestaduais após 20 anos e também segue sem perder.

Em Montes Claros, a Copa começou no sábado, com duas chaves. Funorte, Ateneu, Juventus e Atlético Pirapora compõem o grupo H. Cassimiro de Abreu, Pedras de Maria da Cruz, Unimontes e Vila Luiza estão no grupo A. As demais são disputadas em Itaúna, Resende Costa, Betim, Sabará e Contagem.

O FEC soma os 8 a 1 em cima do Atlético Pirapora e 2 a 0 no Juventus. Agora, é aguardar decisão dos classificados – dois da região passam para a próxima fase.

A competição tem sete fases. A primeira é a classificatória, com 32 equipes. Depois, o mata-mata, com 16. Nesta etapa, equipes do ranking internacional se juntarão aos classificados no Estadual da fase anterior. Por fim, as quartas de final, semifinal e final.

A decisão será disputada em jogo único e a previsão é de término em maio. Serão premiados com troféu e medalhas o campeão e vice. O artilheiro, goleiro menos vazado e atleta destaque da competição também receberão troféu. (G.M.)