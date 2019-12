A missão era se recuperar da última derrota para o Vôlei Ribeirão. Mas o América Vôlei entrou em quadra pela sétima rodada da Superliga e mais uma vez foi superado. O placar adverso contra o Apan Blumenau foi decidido no tie break e deixou os mineiros estacionados na penúltima colocação.

Os 3 a 2 – parciais de 26 a 28, 21 a 25, 26 a 24, 25 a 20 e 6 a 15 – no fim de semana provocou o afastamento do Coelho da parte de cima da tabela.

Durante a partida, o time que perdia por 2 a 0, apresentou dificuldade de derrubar a bola, que era amortecida no bloqueio adversário. O domínio dos catarinenses foi presente nos sets iniciais, e eles abriram larga vantagem.

Os donos da casa reclamaram das decisões da arbitragem, que teriam favorecido a todo momento os visitantes.

Apesar disso, emplacou o poder de reação. Com apoio do torcedor, os americanos foram para cima e conseguiram igualar o marcador, levando a partida para o último e decisivo set.

Mas veio o apagão do América, que chegou a ficar atrás no tie-break, perdendo parcialmente por 9 a 1. Ao final, foi superado por 15 a 6 e 3 sets a 2. Franco, oposto da equipe catarinense, foi o destaque da partida com 21 pontos marcados.



CONFUSÃO

No fim da partida, os ânimos se exaltaram e houve bate-boca entre torcedores e jogadores do Blumenau que seguiam para o vestiário. Os seguranças do ginásio foram acionados para acalmar e evitar um alvoroço ainda maior.

A sexta derrota em sete partidas manteve o América na penúltima colocação, com dois pontos a mais que o Ponta Grossa, lanterna da competição.

O próximo jogo na Superliga é no sábado (14), também em Montes Claros, às 19h, contra o Itapetininga, no Ginásio Tancredo Neves. O duelo terá transmissão do Canal Vôlei Brasil.

*Estagiário sob supervisão do editor

SAIBA MAIS

Retrospecto na Superliga

América Vôlei 0 x 3 Sesc-RJ

Sada Cruzeiro 3 x 0 América Vôlei

Sesi-SP 3 x 0 América Vôlei

EMS Taubaté Funvic 3 x 0 América Vôlei

América Vôlei 3 x 0 Ponta Grossa Vôlei

Pacaembu/Ribeirão Preto 3 x 2 América Vôlei

América Vôlei 2 x 3 Apan Blumenau