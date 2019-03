Ao ouvirmos histórias de ex-atletas nos noticiários, o que percebemos é que boa parte deles começou a praticar esporte nas escolas. O local é propício para revelar futuros esportistas. Com a ideia de conseguir novos judocas, será realizado em Montes Claros a Seletiva Judô 2019 para as disputas dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg), em 30 de março.

Para participar, os interessados integrarão a faixa cinza, conforme o regulamento. A seletiva visa os participantes do módulo 1 – 2005, 2006 e 2007 – e do módulo 2 – 2002, 2003 e 2004.

Fábio Silva organiza a seleção há dez anos e pretende escolher os competidores judocas de maior destaque na região para a disputa da terceira etapa.

“Como o judô só entra na fase estadual dos jogos, fazemos uma seletiva com os alunos atletas das escolas municipais, estaduais e particulares da cidade. Selecionamos os melhores de cada categoria e peso, no masculino e feminino dos módulos 1 e 2”.

Ainda sem local para os treinos posteriores ao processo, será aperfeiçoado o desempenho dos escolhidos. “Depois de selecionados os primeiros lugares, os segundos e até terceiro, eles terão treinamento todos os sábados comigo e outros professores de judô”, explica Fábio.

Ele revela que investir no esporte e na garotada tem rendido bons frutos, principalmente com a visibilidade dada pelo evento. “É talvez a porta para eles se classificarem para o Brasileiro. Tem também muitos olheiros de outras academias de Minas. Vários alunos nossos já foram chamados para fazer testes em outros estados”, ressalta.

A seleção será feita em apenas um dia, no sábado, 30 de março, às 9h, na Escola Municipal Professora Neide Melo Franco, localizada na rua Pedro Ramos de Oliveira, no bairro Vila Anália.



JEMG

Os jogos escolares são destinados aos jovens atletas com idades entre 12 e 17 anos, das escolas públicas e particulares de todo o Estado. O prazo para se inscrever é até a próxima segunda-feira.

São três fases ao longo do ano. De abril a junho ocorre a etapa microrregional – disputada no futsal, handebol, xadrez, vôlei e basquete. Depois, a regional reúne os vencedores de cada uma das modalidades da fase anterior, que terá sede também em cidades do Norte de Minas. Em Montes Claros, a realização é entre 6 e 12 de maio.

A terceira etapa é a Estadual, com todas as modalidades disputadas e acréscimo do atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, luta olímpica, natação e tênis de mesa e modalidades paraolímpicas.

* Estagiário sob supervisão do editor