Esporte que nasceu nos Estados Unidos tem ganhado o mundo e chega ao Norte de Minas, mais precisamente a Montes Claros. A modalidade de futebol americano chamou atenção de jovens atletas do município, que pretendem difundir o deporto na região.

Intitulado Montes Claros Bats, o time de Flag Football – modalidade mais simples do americano, com menos atletas e menos equipamentos – surgiu há cerca de um ano e conta hoje com 34 membros assíduos, que transitam também pelo rugby.

Para reforçar a equipe, será realizada no fim de novembro e início de dezembro a primeira seletiva do Montes Claros Bats – Futebol Americano. As inscrições vão do dia 4 a 28 deste mês e podem ser feitas pelo telefone (38) 99947-7963.

De acordo com um dos idealizadores e atleta João Zuba, os treinamentos são realizados aos sábados e domingos pela manhã, no Campo Terra Preta. “Inicialmente, éramos apenas eu e outro amigo, o Thiago, treinando sem qualquer pretensão no BNB, em setembro de 2018. Esse amigo abandonou o projeto, mas fomos aumentando o número de adeptos. Posteriormente, outros dois amigos, o Leonardo e o Arthur, passaram a encabeçar o projeto ao meu lado”.

Como em todas as equipes mundo afora, que sempre apostam na figura de um mascote, os Bats trataram de adotar um: o morcego. “Primeiramente, porque é um animal bastante comum na região, além das características fundamentais para a prática do esporte: foco, agilidade e destreza”.

João acredita que a seleção de novos atletas será fundamental para montar os times desejados. “Nós acreditamos que a seletiva pode ser o grande divisor de águas”, ressalta.

Para se inscrever, é preciso levar 1kg de alimento não perecível, que serão doados para entidades montes-clarenses. Os atletas com idades entre 16 e 18 anos precisarão apresentar autorização por escrito dos pais ou responsáveis.

*Estagiário sob supervisão do editor

Modalidade já não é novidade na capital

Henrique André

@ohenriqueandre



Falar de Futebol Americano não é mais novidade para os grandes da capital, que se destacam no esporte mais praticado no país, o soccer, e que passaram a valorizar também a modalidade da bola oval. Tendo como pioneiro o Cruzeiro, a prática virou febre na cidade a partir de 2017. Hoje, apenas Atlético e América se mantêm em ação.

Em parceria com o Get Eagles, a Raposa dominou os gramados mineiros naquele ano, dando importantes voltas olímpicas, mas viu o projeto ter fim no seguinte. Para piorar, quem “herdou” equipe e diretoria foi o rival Atlético, que montou o Galo F.A.

Assim como acontecia quando vestia a camisa celeste, a equipe, agora alvinegra, tem conquistado títulos importantes e ganhado espaço no cenário nacional. Com reforços gringos, time e parceria seguem a todo vapor.

O Cruzeiro, que deu o pontapé inicial entre os clubes de Belo Horizonte, mudou a sede para Juiz de Fora, mas, em mais um projeto mal sucedido fora dos gramados, acabou rompendo o vínculo poucos meses depois. Atualmente, a Raposa não tem uma equipe montada.

O Coelho, por sua vez, também entrou na modalidade para brigar por canecos. Para isso, firmou parceria com o tradicional Minas Locomotiva, equipe fundada em 2005.